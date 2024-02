Hoy 13 de febrero Día del Soltero, ¿por qué se celebra?

Todos sabemos que mañana, 14 de febrero, es una fecha para celebrar el amor y la amistad, y que se ha vuelto muy famosa, pero esta celebración no es del agrado de todos, sobre todo para aquellos que no tienen pareja, pero si tú eres del club de los sin pareja, no te preocupes, pues hoy, 13 de febrero es tu día, el Día del Soltero.

En varios países, el 13 de febrero ha sido seleccionado como el Día del Sotero, para así también darle relevancia a las personas que no están en pareja.

Esta celebración no tiene claro su origen, pues surgió de forma espontánea a modo de resistencia por el Día de San Valentín o Día de los Enamorados, la cual tiene una gran carga publicitaria en torno al amor y que puede ser algo triste para los que no tiene pareja.

Pero hoy, no solo es un día para ir en contra de los enamorados, también es para celebrar el amor propio, el sentirse feliz con uno mismo, sin la necesidad de tener una pareja y porque no la libertad que te brinda, el no tenerla.

Día del Soltero alrededor del mundo

Si bien gran parte del mundo celebran el Día del Soltero el 13 de febrero, países como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá lo celebran el 15 de febrero, es decir, un día después del Día de San Valentín y lo conocen como “Single Awareness Day” ( Día de concientización sobre la soltería) pero que a modo de sátira se lee como SAD que significa triste

En China, se conmemora el 11 de noviembre, siendo a la fecha todo un suceso comercial tan importante como el Día de Los Enamorados.

Surgió en 1993 por un grupo de estudiantes de la Universidad de Nankín, con la intención de que los solteros socializaran, por lo que hay diversas actividades.

Un dato interesante es que en 2011 China celebró “Día de los Solteros del Siglo”, ya que su fecha fue 11/11/11 y es que en su cultura el 11 es la representación de una persona sola.