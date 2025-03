Sindicato del ITES Los Cabos: huelga es un derecho, no un capricho

En rueda de prensa, el Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del ITES Los Cabos (SUPDAITES) informó sobre los avances en las negociaciones con el gobierno estatal para atender su pliego petitorio, lo que podría derivar en la conclusión del paro de labores iniciado el 26 de febrero.

Pedro Alberto González Guardado, secretario general del SUPDAITES, destacó que las negociaciones han avanzado de manera positiva. Subrayó que la huelga no es una medida arbitraria, sino un derecho laboral que los trabajadores pueden ejercer cuando no se llega a acuerdos con las autoridades. Enfatizó que el paro no responde a un capricho de los docentes, sino a la necesidad de mejorar sus condiciones laborales.

“Vamos caminando paso a paso, tenemos que llegar a un acuerdo. No es una cuestión tajante, este es un proceso en dónde nos involucramos estudiantes y trabajadores. Los procesos llevan tiempo, llevan pasos; entonces estamos en ese proceso. También comentarles que hemos participado en una marcha de apoyo al magisterio, estamos procurando que esto concluya de la mejor manera. El recurso de huelga, es un recurso legal, la ley lo permite. No es que nosotros queramos; no es un capricho de algún trabajador. La huelga estalla cuando no hay un acuerdo entre los trabajadores y los patrones”.

Respecto a la posibilidad de que el gobierno del estado no satisfaga todas las demandas del pliego petitorio, González Guardado explicó que será la base sindical quien decidirá si acepta la propuesta que presenten las autoridades. Reiteró que esperan una oferta que permita alcanzar un acuerdo para levantar el paro en el ITES Los Cabos.

“La propuesta que nos da el gobierno y la parte patronal la tenemos que bajar a la base, y la que decide es la base. Nosotros presentamos los números y las propuestas. Ya que tengamos el resultado lo sabrá él sindicato. Un 30% puede ser bueno, pero un 60% es aún mejor o un 30% que un 40%”.

Este mismo día, el SUPDAITES sostendrá una reunión con la Secretaría de Finanzas para continuar con el proceso de negociación. Mientras tanto, la comunidad estudiantil del ITES Los Cabos ha convocado una marcha para exigir el regreso a clases y la mejora en los programas educativos, ya que en algunas carreras aún faltan docentes.

