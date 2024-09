Huracán ‘Helene’ toca tierra en Florida como Categoría 4

El huracán Helene impactó la región de Big Bend, Florida, como un potente fenómeno de categoría 4. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que el huracán es “extremadamente peligroso y potencialmente mortal”, con vientos sostenidos que alcanzan los 215 kilómetros por hora.

Aunque Helene se aleja de México, sus remanentes continúan provocando lluvias en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las autoridades en Estados Unidos han activado medidas de respuesta ante la inminente llegada del huracán.

El programa de Desastres de la NASA ha proporcionado mapas y datos que ayudan a evaluar la situación a medida que la tormenta se aproxima al sureste del país.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha utilizado un avión caza huracanes para estudiar el poder de Helene, logrando capturar imágenes del ojo de la tormenta.

Además, la Estación Espacial Internacional sobrevoló el huracán a las 14:25 horas del jueves 26 de septiembre, registrando imágenes impactantes mientras se acercaba a la costa del Golfo de Florida.

⚠️ Major Hurricane Ian had pressure of 941MB.

Hurricane Helene is ALREADY down to 945MB.

The lower the barometric pressure, the more intense the hurricane.

Folks, this is NOT GOOD. pic.twitter.com/kHWqVIVbLA

— World life (@seautocure) September 27, 2024