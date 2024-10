Huracán Milton se convierte nuevamente en categoría 5 mientras se aproxima a Florida

El huracán Milton, retomó su fuerza durante la tarde de este martes, y se convirtió de nuevo a categoría 5 mientras avanza hacia la costa oeste de Florida.

El Centro Nacional de Huracanes informó que Milton tocará tierra en Tampa Bay el miércoles por la noche, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora.

Huracán Milton rompe récord histórico con centro de más baja presión

Se advirtió que, aunque es probable que haya fluctuaciones en la intensidad de Milton, se prevé que el huracán mantenga su peligrosidad al llegar a la costa.

430pm CDT Oct 8th — Observations from the Air Force Reserve Hurricane Hunters (@53rdWRS) confirm that #Hurricane #Milton is a Category 5 hurricane with max sustained winds of 165 mph. The minimum central pressure was down to 905 mb (26.72 inches).

TCU: https://t.co/QFMVE0t85y pic.twitter.com/fYUsyunaGa

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2024