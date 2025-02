Iglesia mexicana llama a la prudencia ante el estado de salud del Papa Francisco

La Iglesia católica en México, representada por el semanario Desde la fe con gran impacto en el país, ha exhortado a los fieles a no difundir rumores sobre la salud del Papa Francisco, luego de que el Vaticano informara que el pontífice, de 88 años, atraviesa un cuadro complicado tras una crisis asmática prolongada que requirió oxígeno de alto flujo y transfusiones de sangre.

El llamado a la calma se dio en un contexto de gran expectación mundial, especialmente en países con una profunda tradición católica como México, donde la figura del Papa tiene un impacto significativo. Actualmente, el Santo Padre sigue bajo observación médica y con tratamiento especializado debido al aumento del dolor que ha experimentado en los últimos días.

Desde el Vaticano se ha informado que, aunque Francisco pudo descansar tras la crisis del sábado, el domingo por la mañana continuaba con dificultades respiratorias. Esta situación ha generado preocupación en millones de fieles, quienes han manifestado su apoyo a través de oraciones y mensajes de solidaridad.

A través de una editorial publicada en el semanario Desde la fe, la Iglesia en México recordó la importancia de centrarse en la oración en lugar de alimentar especulaciones sobre la evolución del Papa. En el texto, se destacó una frase que el propio Francisco mencionó en 2021:

Las especulaciones sobre un eventual cónclave también han comenzado a circular en distintos sectores, sin embargo, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, rechazó cualquier debate al respecto y calificó de inoportuno hablar de posibles sucesores mientras el Papa Francisco sigue en funciones.

En conferencia de prensa, el purpurado enfatizó que no tiene planes de viajar a Roma en los próximos días y desestimó cualquier rumor sobre su posible candidatura al papado.

“Yo no tengo ningún plan de viajar a Roma. No tengo nada considerado. Lo otro (la posibilidad de ser elegido Papa), es inútil, no tiene sentido hablar de eso. El Papa está vivo, está gobernando la Iglesia. Él es el sucesor de Pedro, eso es lo único que te puedo decir”, declaró.