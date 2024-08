Imane Khelif: ¿Quién es la boxeadora que ha causado polémica en París 2024?

La boxeadora argelina Imane Khelif ha sido el centro de la controversia en los Juegos Olímpicos de París 2024 desde antes de su primer combate. Este 1 de agosto, Khelif debutó en la categoría de -66 kilogramos en el North Paris Arena, enfrentándose a una ola de críticas y cuestionamientos sobre su elegibilidad para competir en la división femenina.

Imane Khelif, nacida el 2 de mayo de 1999 en Tiaret, Argelia, tiene 25 años y una altura de 1.78 metros. Participó previamente en los Juegos de Tokio 2020, donde llegó a los cuartos de final, y ha competido en los Mundiales de 2018 y 2019.

Su carrera ha sido notable, ganando la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo y el Campeonato de África, además de ser subcampeona mundial amateur. Sin embargo, su trayectoria se vio empañada en 2023 cuando fue descalificada del Campeonato Mundial de Boxeo Amateur en Nueva Delhi por no superar un test hormonal, lo que levantó serias dudas sobre su participación en competencias femeninas.

La polémica en torno a Khelif se intensificó cuando, a pesar de haber sido descalificada del Mundial de 2023 por “elevados niveles de testosterona”, fue considerada apta para competir en los Juegos de París. Este hecho generó críticas tanto de los medios como de otras boxeadoras. En Italia, la consideraron transexual y cuestionaron la equidad de su participación en el boxeo femenino.

Isn’t it interesting how at the 2020 Olympics, when Imane Khelif lost to Kellie Harrington 🇮🇪 in the quarterfinals, literally no one accused her of being a man?

It’s almost as if brain dead right wing morons will hope on any conspiracy theory train pic.twitter.com/jH290S4L4K

— Algeria FC (@Algeria_FC) August 1, 2024