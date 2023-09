Imposible jugar en el campo de fútbol 7 de la Unidad Nuevo Sol

Nuevamente, los padres de familia que llevan a sus hijos a entrenar en el campo de fútbol siete ubicado en la Unidad Deportiva “Nuevo Sol” de La Paz, externaron con molesta el reiterado llamado a las autoridades para que se le dé mantenimiento urgente al césped sintético del inmueble, ya que consideran que puede causar lesiones de gravedad a los deportistas.

En un recorrido realizado por este medio de comunicación, se pudo constatar que el campo tiene un estado deplorable. El caucho del pasto se encuentra con un notorio desgaste, lo que representa un riesgo para los jóvenes que ahí entrenan día con día.

De manera anónima, algunos afectados detallaron que el inmueble lleva años en esas condiciones y ninguna autoridad se ha acercado para ofrecerles alguna solución.

“Estamos preocupados por la seguridad de nuestros hijos. El campo está en pésimas condiciones y puede causarles lesiones graves, el detalle es que esta situación lleva así mucho tiempo, ya son varios años y yo traigo a mi hijo a jugar y entrenar pero con el riesgo de que en una caída sufra alguna lesión”.

Los denunciantes aseguran que han hecho múltiples reclamos a las autoridades, pero no han recibido respuesta, han firmado cartas, peticiones, pero es fecha donde los padres de familia están desesperados, ya que no encuentran una solución y no hay otro lugar donde acudir.

“Ya no sabemos qué hacer. Hemos estado tocando puertas y nadie nos hace caso. Queremos que nuestros hijos puedan practicar su deporte favorito en condiciones seguras, vamos a terminar comprando el pasto nosotros”.

El recinto deportivo tiene aproximadamente una década que entró en funcionamiento, por lo que es evidente que la superficie muestra un desgaste, el lugar se utiliza para que diversas ligas locales de fútbol entren, y quienes lo hacen pagan una inscripción, por lo que los afectados exigen una mejor calidad en el inmueble.