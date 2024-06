Incidencia de robos en Los Cabos se mantiene constante

La conducta de robo continúa siendo una actividad delictiva constante, informó el capitán Christopher Jordi López Monge, director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, en la más reciente reunión de seguridad con autoridades y empresarios del municipio.

“Por parte de Seguridad Pública mencionamos de los robos, se mantienen de manera constante, no se nos ha elevado, pero también no ha bajado, no ha subido mucho pero no ha bajado tampoco (…) los acuerdos son seguir trabajando de manera coordinada con empresarios y las diferentes autoridades, ver si tienen proyectos que en su momento se darán a conocer”, expresó el capitán López Monge.