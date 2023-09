Inesperada reacción de Narciso Agúndez ante llamado de Leggs en evento político

Durante el fin de semana, el escenario político de Baja California Sur se llenó de tensiones y sorpresas en un encuentro de unidad encabezado por el edil cabeño Óscar Leggs Castro. En este evento, Leggs Castro hizo un llamado enfático a los actores políticos que tienen sus ojos puestos en las elecciones de 2024, instándoles a no adelantarse en sus campañas, argumentando que aún no es el momento adecuado para la contienda electoral.

Sin embargo, el discurso del munícipe cabeño provocó una reacción inesperada por parte del exgobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño. Agúndez Montaño se levantó de su asiento e instó a sus seguidores a hacer ruido con el objetivo de distraer el mensaje de Leggs Castro. Esta inusual respuesta dejó atónitos a todos los presentes, incluido el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.

° Yo fui pionero de la 4T en BCS antes que Leonel: Narciso Agúndez

Después de unos momentos de confusión y alboroto, Óscar Leggs Castro pudo concluir su discurso haciendo hincapié en el llamado de la 4T a trabajar en unidad y evitar ataques entre los propios actores políticos. Este episodio deja una señal de tensión en el panorama político del estado mientras se acercan las elecciones, donde la prudencia y la unidad se perfilan como elementos clave en la lucha por el poder.

“No se vale que, entre los mismos, nos estemos poniendo piedras en el camino, aquí está la fuerza de la 4T, aquí en este momento, en este auditorio, pero la fuerza no la pueden destruir por intereses distintos, por decir a mí me toca, no se les olvide no son cundinas y tendrán que ponerse los zapatos y a trabajar, y es el pueblo el que va a decidir quien sigue.

Los adelantaditos les daremos jalón de oreja, sobre todo los que estén en el gobierno municipal, porque no podemos y grábenselo bien, no podemos desviar recursos humanos, ni económicos, para seguir haciendo campañas adelantadas no son los tiempos”.