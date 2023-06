La influencer Yeri Mua ha decidido terminar su relación con Naim por esto

Yeri Mua, conocida influencer está en el ojo del huracán, la figura de las redes sociales conocida por su destreza en el mundo del maquillaje, ha tomado la decisión de abandonar a su pareja, Naim Darrechi, debido a supuestos ataques violentos que experimentaba en su relación.

También reveló que está embarazada, y cuando veía su sueño cristalizado de ser mamá, parece que ha terminado, pues dio a entender y se rumora, que la influencer en Instagram, ha decidido abortar. En live en sus redes estalló en llanto y contó sobre su tragedia.

“Yo sí quiero ser mamá, sí quiero, es mi sueño, yo sí quiero tener una familia muy bonita, pero con un hombre que me respete, con un hombre que no me pegue, con un hombre que sí me quiera, no así, así no quiero”.