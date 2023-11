Intentan secuestrar a la hija recién nacida de Neymar en Sao Paulo

La madrugada de este martes, la casa de Bruna Biancardi, actual pareja y madre de la hija del futbolista Neymar, fue saqueada. De acuerdo a las declaraciones de la modelo realizadas en su cuenta de Instagram, sus padres que se encontraban en la residencia fueron tomados como rehenes por al menos tres hombres armados.

Aparentemente, los delincuentes buscaban a Bruna y a su hija para secuestrarlas. Sin embargo, en ese momento, ninguna de las dos estaba en el domicilio, por lo que afortunadamente no lograron su cometido.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo respondió al incidente y solicitó la intervención de la Policía Civil para investigar lo sucedido. De esta manera, se confirmó que los ladrones se llevaron bolsos, relojes y joyas del lugar. Hasta el momento, solo uno de los implicados ha sido detenido, un joven de 20 años y otro más ha sido identificado.

Ante lo sucedido, la influencer compartió un mensaje en sus redes sociales para aclarar que tanto ella como su familia se encontraban bien.

“Paso por aquí para tranquilizar a amigos, familiares y a los que me acompañan hasta aquí. Esa mañana robaron en mi casa y tomaron como rehenes a mis padres. Mavie, mi hermana y yo ya no vivimos allí, y no vivíamos allí en este momento.

Gracias a Dios todo está bien con ellos, las cosas materiales las podemos recuperar, lo importante es que todas estén bien y que los involucrados se están encontrando. Gracias mi Dios por cuidar y proteger siempre a mi familia de todo mal, amén”.