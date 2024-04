Investigan levantón de coordinador de campaña de candidata de Fuerza X México en BCS

La noche del 19 de abril, se registró el primer acto de violencia en contra de un candidato en el proceso electoral 2024 en Baja California Sur. Se trató del levantón del Rogelio Núñez Drew, coordinador de campaña de la candidata a diputada por el 4to distrito de La Paz, Jusahara Dahiren Álvarez Manríquez, del partido Fuerza X México.

Según las primeras investigaciones a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el asesor político de 50 años fue interceptado por tres hombres y una mujer presuntamente armados luego de concluir un crucero con la candidata en las calles Gama entre boulevard Francisco J. Mujica y Carabineros, en la colonia Indeco.

Tras subirlo a la fuerza a un vehículo gris, los plagiarios huyeron con rumbo desconocido, provocando una movilización policiaca en el lugar del flagelo. Jusahra Álvarez, denuncio públicamente los hechos a través de una transmisión en vivo realizada en la plataforma de Facebook, donde confirmo la privación de la libertad del integrante de su equipo.

“Compañeros, amigos, familia, estoy reportando que me acaban de levantar a mi asesor, ¿por qué me quieren truncar, porque no quieren que llegue? ¿Qué está pasando? Estamos trabajando limpio como siempre, somos unas personas que nos ganamos el taco día con día igual que todos ustedes, ¿Porqué nos hacen este tipo de cosas y siguen pasando?”, exclamó la candidata en el video compartido en redes.