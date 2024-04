Invitan a incorporarse como policía preventivo en Los Cabos

Con la finalidad de fortalecer la institución y seguir estableciendo el orden y la paz social, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal por medio de la Dirección de Carrera Policial, invita a todas las personas interesadas a integrarse a la corporación como policía preventivo.

Para ser policía preventivo se requiere de vocación de servicio, buena actitud, no tener problemas de alcoholismo, no estar sujeto a algún proceso penal ni haber sido sentenciado por un delito doloso, tener un mínimo de 1 año viviendo en el municipio, no estar suspendido o inhabilitado como servidor público, tener la cartilla liberada (en el caso de los hombres) y cumplir con los deberes, así como obligaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cabe destacar que se realizan diversos filtros para poder seleccionar al personal más apto para el puesto, ya que los aspirantes deben aprobar los exámenes médicos, psicológicos, físicos y toxicológicos.

Para concluir, se hace hincapié en los beneficios que conlleva desempeñar esta labor los cuales son: capacitación constante, la posibilidad de recibir méritos o ascensos, sueldo base de $11 mil 400 pesos quincenales, servicio médico, prestaciones de ley, la posibilidad de adquirir una vivienda después de prestar 1 año de servicio, gimnasio y comidas de manera diaria. Para más información la ciudadanía se puede comunicar al número telefónico (624)142-5635.

