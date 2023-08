Irregularidades en la tercera actualización del PDU denuncia México unido por sus playas

El anuncio realizado por el ayuntamiento de Los Cabos acerca de la consulta ciudadana para la tercera actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU 2040) ha despertado un notable interés entre las asociaciones civiles. Este interés se debe a la trascendencia de las nuevas normativas que guiarán la mejora del desarrollo urbano en el municipio de Los Cabos.

Oscar Leggs, enfatiza el consenso en actualización del Plan de Desarrollo Urbano 2040

En este contexto, los medios de comunicación CPS Noticias y Tribuna de México llevaron a cabo una entrevista exclusiva con Rafael Vázquez Covarrubias, quien ocupa el cargo de director en la organización “México Unido por sus Playas”. Durante la entrevista, Vázquez Covarrubias enfatizó que, en este periodo de consulta, los ciudadanos desempeñan un papel de gran relevancia en la toma de decisiones que influirán en el desarrollo urbano del destino.

Asimismo, Vázquez Covarrubias afirmó que en el transcurso de este proceso se han detectado una serie de irregularidades. Según lo establecido por la ley de consultas ciudadanas, las propuestas presentadas ante las autoridades municipales no deben implicar un estudio complejo. Sin embargo, se han identificado acciones que contradicen esta disposición en el marco de la convocatoria para la participación de los residentes de Los Cabos en la tercera actualización del PDU 2040.

“La ley establece que es un proceso, en donde tus observaciones debes de hacerlas de manera sencilla sin tener tú que abordar, otro formato que no te prevé la ley y actualmente en este proceso se está condicionando a la participación ciudadana a un formato para desarrollar un tema justificado y motivado, todo eso la ley no te lo marca, es por ello que hay una violación a la ley de consulta pública del ciudadano”.

Para concluir, Rafael Vázquez Covarrubias, director del organismo México Unido por sus Playas, destacó que este nuevo esfuerzo de llevar a cabo una tercera actualización del Plan de Desarrollo Urbano no garantiza un cambio sustancial. Esto se debe a la ausencia de una autoridad que demuestre de manera constante honestidad y compromiso en lo que respecta al bienestar de la comunidad.

“No hay una garantía de que una tercera actualización se vaya a cumplir de manera cabal, porque, porque tenemos antecedentes del actual en donde no se ha hecho absolutamente nada por parte de la autoridad para evitar construir donde no se debe de construir, y eso a que sé que se debe a consecuencia de la corrupción, la falta de nocidad de parte del funcionario y la falta moralidad con los ciudadanos, es por eso que no hay una garantía de que se puedan cumplir todos esos sueños y anhelos que se tengan en materia de desarrollo urbano, si no tenemos una autoridad que se conduzca con honradez”.