Islandia en alerta de erupción volcánica tras 800 sismos en 24 horas

Desde el pasado 10 de noviembre, Islandia se encuentra en alerta roja por una inminente erupción volcánica, por lo que las autoridades han puesto en marcha diversos planes de evacuación para salvaguardar a poco más de 4.000 pobladores que habitan la ciudad de Grindavik.

¿Por qué surge la alerta de erupción?

Islandia es un país con una actividad volcánica sumamente alta, pues tiene activos cerca de 200 volcanes. No obstante, recientemente ha registrado también una descomunal actividad sísmica, desde el 25 octubre ha registrado 23, 000 movimientos telúricos y el pasado sábado 11 de noviembre fueron 800, de acuerdo con reportes del Instituto Meteorológico de Islandia.

A esta situación se le conoce como enjambre sísmico, y un factor similar fue la antesala de la erupción en La Palma en septiembre 2021.

Así mismo, el instituto informó que desde el pasado 27 de octubre, el suelo se infló, a causa de la acumulación de magma a 5 kilómetros de profundidad, y ante el incremento de sismos, el viernes pasado se detectó un movimiento intenso de magma.

Los datos en tiempo real de la Agencia Meteorológica de Noruega, indican que el magma forma actualmente una intrusión en el cráter Sundhnúka, que se encuentra a unos 3 kilómetros al noreste de Grindavik.

¿Cuándo se registra la erupción volcánica?

Cabe destacar que geólogos expertos han revelaron que este tipo de fenómenos son comunes en esta región, pues está situada en la dorsal media del Océano Atlántico, una de las más importantes del planeta, en donde las placas tectónicas norteamericanas y euroasiáticas se tocan una con la otra.

Sin embargo, de momento, las autoridades de Islandia no tienen una fecha y un punto exacto para la erupción, sin embargo, Protección civil anunció que enviará a elementos para vigilar la ciudad de Grindavik, con fines de prevención y de seguridad.

“En este momento no podemos determinar exactamente si el magma alcanzará la superficie […] La cantidad de magma es muy superior a la que se registró antes de la erupción de Fagradalsfjall […]

Exponen que las alternativas son varias. La zona es relativamente llana y los volcanes no tienen la típica forma cónica. El Fagradalsfjall es un buen ejemplo, la tierra se abre con fisuras volcánicas. En este caso, la lava brota por algún punto de la grieta y no tiene por qué tener un carácter explosivo. Si lo hace muy al sur de la fisura, lo haría ya en el mar. Pero no se puede descartar una erupción explosiva en un punto sin resquebrajar todavía. De ahí que la zona se encuentre en alerta.