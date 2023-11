Israel y Hamás extendieron tregua dos días más

Israel y Hamás extendieron la tregua en la Franja de Gaza para continuar con la liberación de personas y el ingreso de ayuda humanitaria, que en un principio era de cuatro días, por dos días más.

Así lo anunció, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majid Al Ansary, país que ha sido mediador en el conflicto, informó que el acuerdo se alcanzó en el último día del acuerdo inicial de cuatro días entre Israel y Hamás.

In implementation of the commitments of the fourth day of the humanitarian truce agreement, 33 Palestinian civilians will be released today in exchange for the release of 11 Israeli detainees from Gaza.

