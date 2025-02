ITES Los Cabos en incertidumbre por posible paro laboral

De manera extraoficial, se ha señalado que este miércoles 19 de febrero podría iniciar un paro laboral en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITES) Los Cabos. La posible suspensión de actividades responde al presunto incumplimiento del pliego petitorio por parte de la institución, particularmente en lo referente al respeto a las horas de clase, lo que afecta directamente los ingresos de los trabajadores. Ante esta situación, el Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del ITES Los Cabos (Supdaites) ha expresado su intención de reunirse con las autoridades estatales para buscar una solución al conflicto.

Sobre esta situación, el estudiante Tadeo Castillo comentó en entrevista con CPS Noticias y Tribuna de México que los alumnos aún desconocen si el paro se llevará a cabo. Aunque la incertidumbre predomina, reconocen que la institución enfrenta múltiples problemáticas que han generado un ambiente de tensión entre la comunidad estudiantil y docente.

“Existe mucha atención por parte de los alumnos, ya que la gran mayoría de nuestros maestros son miembros del sindicato, si bien el sindicato no nos dice nada directamente a los alumnos; ya que es tema de ellos. Se siente la tensión respecto a que se siente la incertidumbre de que se va hacer huelga o no. Los estudiantes no estamos involucrados con el tema del sindicato; no tenemos relación. Si bien el sindicato puede decir que puede ver por el bien de los estudiantes y todo, esto lo agradecemos porque los mismos maestros nos han apoyado en esto”.