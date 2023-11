Ivanna Gastelum, sudcaliforniana tritona campeona en los Estados Unidos

La jugadora sudcaliforniana de baloncesto Ivanna Gastelum consiguió el campeonato con la selección mexicana en la modalidad de 3×3 durante el torneo “Hoop It Up” el cual se desarrolló en Denver, Colorado, Estados Unidos y fue compañera de Ashley Meneses y Ana Gómez.

Al evento consiguieron su pase luego de ganar el nacional hace un mes, posteriormente México se enfrentó a potencias mundiales en el campeonato celebrado en la unión americana, pero fue la experiencia de la joven que entrena con los Tritones de La Paz, la que aportó y fue pieza fundamental en el triunfo tricolor.

Al respecto, su entrenadora, Diana Martínez, manifestó su alegría al saber que una de sus pupilas y un talento nato de esa academia formadora de potencias en el deporte ráfaga daba frutos internacionales, ya lo habían demostrado en México, pero faltaba consolidar internacionalmente.

“Muy contenta, este es el fruto del esfuerzo que cosechamos todos, entre los padres de familia, profesores y los muchachos que ponen firmemente de su parte, yo creo que aquí se ve reflejado que cuando hay la entrega y la dedicación, se logran estos resultados que marcan a nivel nacional y retumban fuera de México”.

Hoop It Up, la icónica gira de baloncesto 3×3 propiedad de la leyenda de la NBA, Kevin Garnett, ha anunciado una expansión a México en asociación con 3×3 México, el organismo rector oficial del baloncesto 3×3 en México. Hoop It Up ha sido una figura destacada en la escena del baloncesto 3×3 durante las últimas tres décadas, organizando torneos en todo el mundo

Con el fin de año cerca, se acabará el ciclo de competencias y actividades para los tritones, quedando pendiente cada fin de semana la “Copa Cedem” en la que ambas ramas compiten contra otras academias de La Paz.

