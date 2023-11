Jared Leto escala el Empire State Building para promocionar gira de 30 Seconds to Mars

Jared Leto, líder de la banda de rock Thirty Seconds to Mars, escaló el Empire State Building el lunes para promocionar la próxima gira mundial de la banda. Ascendió desde los pisos 86 a 104 en aproximadamente 20 minutos, alcanzando una altura de casi 1300 pies en el aire.

Esto lo dieron a conocer los funcionarios del icónico edificio a través de las redes sociales, donde se muestra al cantante escalando la estructura, y confirmaron que el actor se ha convertido en la primera persona en lograr esta escalada legal.

Por su parte, Leto compartió un breve video de una toma de él desde lejos mientras escalaba, donde habló sobre su pasión por escalar y lo que lo motivó a subir una de las estructuras más bellas ubicada en una de las mejores ciudades del mundo.

“He tenido una fascinación con el Empire State Building, la “atracción número uno del mundo”, desde que era un niño, compartió.

Cabe destacar que el cantante es un escalador profesional experimentado. Ha tomado esta actividad muy en serio, por lo que este reto no es algo nuevo para él, sino más bien un sueño hecho realidad cumplido.

“Como muchos de ustedes también saben, me encanta escalar. Es una de las pocas cosas que he encontrado que me aleja de algunas de las presiones de la vida y me ayuda a encontrar un poco de libertad y ecuanimidad”.

También compartió detalles sobre esta estructura, como que fue construido en 13 meses en el corazón de Nueva York, lo que representa para él un símbolo en su vida.

“No estoy seguro si fueron los récords mundiales Guinness, King Kong, pero algo sobre esta icónica estructura siempre capturó mi imaginación, dijo.

Además, al finalizar su hazaña, dio un concierto en la cima junto a su hermano Shanon Leto, baterista de la banda.

Thirty Seconds to Mars estará presente en México

La gira mundial “Seasons World Tour 2024” contará con la participación de AFI, Poppy y Kennyhoopla. Asimismo, se confirmó la asistencia del grupo para el Corona Capital 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo 18 de noviembre.

El lanzamiento de la preventa para América del Norte está programado para mañana 10 de noviembre, mientras que la venta general de entradas comenzará el viernes 17 de noviembre y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa y promocionará su nuevo disco “It’s the End of the World But It’s a But It’s a Beautiful Day”.