Jefe del ejército israelí promete una “respuesta” al ataque de Irán

El jefe del ejército israelí, Herzi Halevi, prometió este lunes una “respuesta” al inédito ataque que Irán lanzó el sábado por la noche contra Israel, ante soldados de una base militar alcanzada por la agresión.

Israel “contestará al lanzamiento de estos numerosos misiles, misiles de crucero y drones sobre el territorio del Estado de Israel”, declaró el general Halevi en una visita a la base de Nevatim, en el sur del país, según un comunicado difundido por el cuerpo armado.

"This launch of so many missiles, cruise missiles, and UAVs into the territory of the State of Israel will be met with a response."

