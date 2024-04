Nike se llena de críticas por uniformes “sexistas” para atletas olímpicas de EU

Los uniformes de Nike para las atletas olímpicas de Estados Unidos son “innecesariamente relevadores y sexistas”, acusaron varias deportistas ante la presentación de la indumentaria para los Juegos Olímpicos París 2024.

El pasado 11 de abril se hicieron públicas algunas imágenes sobre la equipación femenina sobre un maniquí, en las que el corte de las bragas es muy alto, por lo que las atletas consideraron que prioriza la exhibición de los cuerpos de las mujeres sobre la funcionalidad.

Collen Quigley, corredora de obstáculos, comentó que los uniformes “no están hechos en absoluto para el rendimiento”. Desde hace años se debate la necesidad de que las atletas lleven atuendos “reveladores” en disciplinas como voleibol de playa o gimnasia.

Ante la polémica, Nike respondió a Reuters que en estos Juegos Olímpicos 2024 ofrece a las atletas la posibilidad de elegir entre bragas o pantalones cortos; mientras que en Tokio 2020 sólo ofreció el primero.

Aseveró que las equipaciones para hombres y mujeres incluyen cerca de 50 prendas y 12 estilos de competición para pruebas específicas.

Por su parte, Katie Moon, saltadora de pértiga patrocinada por la empresa, publicó en la red social X que los uniformes mostrados en el maniquí eran “preocupantes”, aunque agregó que les brindan opciones sobre qué ponerse, a lo que ella prefiere las bragas a pantalones.

This is it off the body. I think because there’s room in the butt, and it’s tight from top to bottom in the front, on the slippery mannequin with no skin to hold it in place, it can only pull up and forward. But the concerns seeing it on the mannequin are valid!!

I’d love for Nike to explain why male and female athletes can’t wear the same kit but adjusted for size.

Why do the female runners cheeks and genitals need to be half out? https://t.co/9K8QaGT1X1

— Shay 🌈🌸✨ (@ShayWoulahan) April 12, 2024