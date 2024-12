Jeju Air: Segundo incidente en 24 horas, otro avión presenta fallas de aterrizaje

A menos de 24 horas del trágico accidente del vuelo 7C2216 de Jeju Air en Muan, que dejó 179 fallecidos, otro avión de la misma aerolínea se vio obligado a regresar al Aeropuerto Internacional de Gimpo, al oeste de Seúl, tras detectar problemas similares en su tren de aterrizaje.

El vuelo 7C101 despegó este lunes 30 de diciembre a las 6:37 hora local (21:37 GMT del domingo) desde Gimpo con destino a la isla de Jeju, un popular destino turístico al sur del país. Sin embargo, minutos después del despegue, el capitán informó a los 161 pasajeros sobre un defecto mecánico relacionado con el tren de aterrizaje, el mismo tipo de avería que ocasionó la tragedia del día anterior.

El avión, también un Boeing 737-800, retornó al aeropuerto de salida sin mayores contratiempos, aterrizando de manera segura a las 7:25 hora local (22:25 GMT del domingo). Fuentes aeroportuarias confirmaron que no se registraron heridos y que la tripulación manejó la situación con rapidez y profesionalismo.

Jeju Air Faces Second Boeing 737-800 Incident Amid Tragedy: Landing Gear Malfunction at Gimpo

In a challenging week for Jeju Air, a second Boeing 737-800 has encountered landing gear issues, forcing a precautionary return to Seoul’s Gimpo International Airport (GMP) on Monday,… pic.twitter.com/SEQIBJ84d9

— Sam Burrill (@aviation_sb) December 30, 2024