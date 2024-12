¡Indignante! Mujer arroja aceite hirviendo a empleada tras discusión en Veracruz

Un nuevo hecho violento ha “tomado” a las redes sociales. Durante estas últimas horas se ha hecho viral el video de cómo una mujer atacó a la cocinera de un negocio, arrojándole aceite hirviendo, en Xalapa, Veracruz.

El incidente ocurrió en un puesto de antojitos mexicanos, donde las mujeres se molestaron porque su orden de garnachas no fue entregada como ellas querían. Según testigos que hablaron con medios locales, el altercado inició cuando una de las clientas comenzó a discutir con las trabajadoras tras el cobro de unas quesadillas.

Grave que por no especificar un pedido, las señoras se molestaron tanto que arremetieron en contra de las vendedoras y una volteó el comal con aceite hirviendo. Inmadurez total. #Xalapa #Veracruz pic.twitter.com/KczZqTD03a — Lulú reportera🚴‍♀️ (@lulu_reportera) December 30, 2024

La situación escaló cuando, según se logra ver en el video de varios minutos, una de las mujeres volcó el comal con aceite hirviendo sobre una de las cocineras, provocándole graves quemaduras de primer y segundo grado.

Acto seguido, la agresora, que estaba acompañada de dos menores de edad, otra mujer y un masculino, escaparon del lugar abordando un taxi, dejando a la empleada herida y en completo shock.

Esta agresión ha causado indignación en redes sociales, donde testigos y ciudadanos exigen justicia. La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica, mientras que las autoridades locales ya trabajan para identificar y localizar a las responsables.

🚨Familiares de María Guadalupe Ramírez, la mujer que fue quemada con aceite por una clienta en su negocio de comida este domingo en la colonia Revolución #Xalapa, denuncian que no hay detenidos #Veracruz pic.twitter.com/ufPfKvLphD — FotoJarocha.com (@fotojarocha) December 30, 2024

La cocinera fue identificada como María Guadalupe Ramírez y su hija reveló a medios locales de Veracruz que la quemadura más grave fue en su brazo derecho, y aunque ya fue dada de alta, tiene que seguir con los debidos cuidados.

“Yo no pido dinero, el dinero no me interesa. Lo que pido es que ellos paguen”, contó la joven, quien dijo se gastó nueve mil pesos en atención médica hacia su madre.