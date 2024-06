Joe Biden enciende debate en redes sociales sobre su estado cognitivo

Joe Biden a avivado el debate sobre su estado de salud cognitivo, pues algunas distracciones en los últimos días han generado la duda sobre si se encuentra desorientado a sus 81 años de edad.

Lo anterior, después de que este 13 de junio, en la cumbre del G7 en Italia durante una presentación de paracaidismo, el presidente de Estados Unidos fuera protagonista de un momento “surrealista”, donde se queda observando al cielo y en una dirección opuesta al resto.

Ante sus recurrentes lapsus que muchos atribuyen a su edad, aseguraron que en esa ocasión el líder demócrata se dirigía a un paracaidista, y que no estaba viendo a la nada.

Otro falso incidente ocurrió el pasado 06 de junio, cuando Joe Biden acudió a un evento de conmemoración en Francia por el aniversario del desembarco de Normandía.

En el video que se difundió en redes sociales parece ser que el presidente de EU quiere sentarse en una silla que no existe; sin embargo, si se ve la grabación completa se puede dar cuenta que efectivamente hay un asiento.

El pasado 10 de junio se hizo eco al “extraño” comportamiento de Biden durante un concierto en la Casa Blanca, pues mientras el resto de invitados bailaban, él parecía completamente congelado.

El video dio pie a muchas bromas en redes sociales, aunque parece que este estado sí fue real.

President Joe Biden stands in awe during Juneteenth White House concert, invites memes and scrutiny. pic.twitter.com/howwI2AP2a

También revivieron en Internet el momento en que Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, se encuentra en un evento junto a Joe Biden para dar un diálogo, por lo que procede a saludar a todos en la tarima; no obstante, al presidente se le olvida a los tres segundos que este ya lo saludó.

It took Joe Biden exactly 3 seconds to forget he had already shaken Schumer’s hand. pic.twitter.com/V3eEOuaFuz

