Jorge Ramos enfrenta a AMLO por homicidios en México: “Dejará un país sumido en la violencia”

Por quinta vez, el periodista Jorge Ramos acudió a la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y cuestionarlo sobre su estrategia de seguridad, que no ha obtenido buenos resultados.

Al tomar la palabra, el reportero, conocido por enfrentar a la administración de López Obrador, mostró las cifra de muertos que hay en el país, y recordó que diariamente, se matan a 80 personas.

“Si está dispuesto a reconocer, con la realidad y los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, y que ha fracasado el ‘abrazos no balazos’”, cuestionó Ramos.

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues después le pidió una recomendación para el próximo presidente o presidenta para que resuelva el problema que “usted no ha podido resolver”.

Ante esto, AMLO se puso a la defensiva, y mostró las estadísticas de homicidios de los últimos seis sexenios, donde, según él, comprueba cómo han ido a la baja durante su administración.

No vayan a compartir este TREMENDO ELOTAZO seco que le puso Jorge Ramos a AMLO sobre el tema de la violencia e inseguridad en México y desnuda a su sexenio como el más violento de la historia.

REPITO, no le den RT porque se enojan en Palacio Nacional.

pic.twitter.com/yqdvRihuUw — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) January 29, 2024

“Respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo una visión distinta y tengo otros datos también”, expresó López Obrador, quien aprovechó para acusar a los medios de “guardar silencio” durante otros gobiernos.

“Lo que yo digo es que no ha sido suficiente (la estrategia). No puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito (…) es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país”, reviró Jorge Ramos al Ejecutivo.

López Obrador, como acostumbra, se desvió del tema y empezó a hablar sobre la situación que se vive en Estados Unidos, y finalmente, señaló que no cambiará su estrategia de seguridad, no sin antes acusar a los medios de aliarse con la oposición.