Influencer colombiano acusa a personal de un hospital de querer asesinarlo

Juan Pablo Jaramillo, un influencer colombiano, ha causado preocupación entre sus fanáticos por una serie de videos que publicó en sus redes sociales donde aseguró que personal médico de un hospital lo quería drogarlo para matarlo. Asimismo, el creador de contenido, arremetió contra su circulo cercano, argumentando que estaban en su contra y acusó a su mejor amigo de robarle su celular.

El problema consiste en que después de esta serie de videos, muchos usuarios se han preocupado por la salud mental del youtuber, debido a que le encuentran similitudes a su comportamiento con Ricardo O’Farrill cuando tuvo un brote psicótico, lo que lleva a muchas personas a pensar que quizá está pasando por una situación similar.

Aunque el colombiano se ha defendido diciendo que no es mentiroso, ni está alucinando o drogado y lo que dice es verdad, lo cierto es que sus seguidores creen que este episodio pudiera estar relacionado también con el consumo de sustancias.

El video en cuestión que empezó a viralizarse fue uno donde Juan Pablo, se encuentra en un nosocomio y se le ve bastante agitado. Sin embargo, en un momento señala a un señor con el dedo que se encuentra sentado en la saña de espera con los brazos cruzados y lo acusa de querer hacerle daño, mientras es observado con incredulidad por algunos doctores que caminan en el pasillo. Ante esto, el supuesto hombre que quería lastimarlo, solo procede a verlo sin expresión.

“¡Oigan, ese señor de ahí me está grabando! Estoy en un live y todos me dicen que están viendo lo que está pasando, así que nadie me va a quitar el celular. Ese señor de ahí, me estaba grabando y me estaba tomando fotos, mientras yo estaba llamando a la policía, porque tengo miedo de que me maten”, dijo.

Asimismo, el joven de 30 años en el mismo material acusa ahora a los doctores del hospital de querer sedarlo para silenciarlo y que no pudiera hablar de los supuestos actos en su contra. Sin embargo, ahí también arremete contra sus amigos diciendo que están en su contra porque creen que tiene delirios y menciona que tampoco confía en la policía.

“Acá en este momento me van a coger (agarrar) y me van a dopar, y me van a silenciar. ¿Ok? Ya llamé a la policía. Estoy en el hospital… ¿Cómo se llama este fu… hospital?. Es que la verdad ni siquiera confío en la Policía que voy a llamar. Yo sé que pensarán que soy un paranoico de mier…, que soy un mitómano, no sé. O algunos puede que me crean o me entiendan, o que fijan que me crean, porque al parecer también mucha gente en la vida siempre me ha seguido la corriente solamente para burlarse de mí y sacar mi información, y luego comentar a mis espaldas que soy delusional (delirante) o que estoy loco, y que toda la culpa es mía y que soy supermalo”, dijo.

No obstante, ahí no termina la situación pues también señalo a su mejor amigo de querer robarle el celular y afirmó tener pruebas de lo que dice.

“Hasta mi ex mejor amigo me mandó robar mi celular. Luego también les cuento eso, es una larga historia. Igual, ‘presuntamente’. Eso es lo que creo yo, pero pues como todo el mundo dice que soy delusional, prefiero decir ‘presuntamente’ para que luego la ma… esa no me ponga a cargos, ni nada así. Presuntamente, presuntamente, presuntamente. Luego todo lo voy a demostrar”, dijo.

Hasta el momento, Juan Pablo Jaramillo no ha aclarado ni dado más información de lo sucedido y tampoco su circulo cercano.