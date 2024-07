Nadal-Alcaraz avanzan en dobles en el torneo de tenis de París 2024

Los tenistas españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz mantuvieron viva la ilusión de una medalla en los Juegos Olímpicos de París-2024 al vencer en un emocionante encuentro de dobles a la pareja neerlandesa compuesta por Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof.

Con esta victoria, se clasificaron a los cuartos de final del torneo.

El segundo estadio de Roland Garros, Suzanne Lenglen fue testigo de un intenso partido bajo el sol parisino.

Los españoles lograron imponerse con parciales de 6-4, 6-7 (2-7) y 10-2 en el ‘super tie-break’, destacándose la experiencia y liderazgo del 22 veces campeón de Grand Slam.

En el primer set, Nadal y Alcaraz se llevaron la victoria sin mayores problemas, a pesar de la falta de juego conjunto.

Sin embargo, en el segundo set, los neerlandeses elevaron su nivel, obligando a definir el encuentro en un ‘super tie-break’ de diez puntos.

🇪🇸CLAY ROYALTY 👑@RafaelNadal & @carlosalcaraz take the victory v. Griekspoor/Koolhof 6-4 6-7 10-2 to continue their #Paris2024 campaign!#Olympics | #tennis pic.twitter.com/jemUQVkHsH

— ATP Tour (@atptour) July 30, 2024