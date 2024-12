Familia de Julián Enrique exige respuestas tras su traslado forzado desde un anexo en Los Cabos

La familia de Julián Enrique Rocha Valdez, un joven de 26 años que ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación en Cabo San Lucas, denuncia su posible desaparición tras ser trasladado sin previo aviso a Mexicali. Según sus familiares, Julián fue sacado del anexo contra su voluntad y, desde entonces, desconocen su paradero.

Paola Vargas, pareja sentimental de Julián, relató a CPS Noticias que él ingresó al centro Craadyr #10, ubicado en la colonia 4 de Marzo, el pasado 1 de octubre. Le aseguraron que podría visitarlo después de 15 días, pero al regresar, le informaron que supuestamente había decidido trasladarse a Mexicali para trabajar. Tras semanas de intentar obtener información en el anexo, Paola recibió un mensaje de un exinterno, quien aseguró que Julián fue llevado a la fuerza, lo que aumentó su preocupación y la llevó a exigir respuestas a los responsables del centro.

“Ya empecé a preocuparme cuando un muchacho que salió del anexo fue con mi hermana y él conoció a Enrique en el anexo, este joven le informó a mi hermana para que me dijera que a Julián Enrique se lo llevaron a la fuerza, se lo llevaron llorando porque él no se quería ir de aquí de Cabo San Lucas. La última vez que lo vio le dijo que me avisara de que se lo llevaron a la fuerza. Entonces yo fui otra vez al anexo molesta y a reclamarles de que un muchacho me comentó que se llevaron a mi pareja a la fuerza”, expresó Paola Vargas, pareja sentimental de Julián Enrique.

Al acudir al Craadyr #10 para exigir explicaciones sobre el traslado de Julián, los responsables del centro negaron que hubiera sido llevado a la fuerza. Argumentaron que el joven firmó una hoja de autorización para su traslado a Mexicali. Sin embargo, dicho documento no ha sido mostrado a los familiares ni a su pareja sentimental, a pesar de sus reiteradas solicitudes.

“Nadie dio esa autorización, yo no la di ese día que lo ingresé y que Enrique firmara nada, él nomás lo metieron y me dijeron “ven a los 15 días”, yo no firmé nada y mucho menos la mamá, ella no vive aquí ella se encuentra en Sinaloa, así que nadie firmó nada”, agregó.

Los familiares de Julián Enrique Rocha Valdez, trasladado sin aviso del centro Craadyr #10 en Cabo San Lucas al Craadyr #2 en Mexicali, denuncian su desaparición tras ser informados de que supuestamente se fugó.

Paola Vargas, su pareja, acudió al Ministerio Público, pero le recomendaron gestionar la denuncia en Mexicali. A casi tres meses sin noticias, la familia pide apoyo ciudadano para localizarlo y señala la falta de respuestas del centro y su director, conocido como “El Kako”.