Julio Iglesias y los mejores memes del término del mes de julio

Julio Iglesias se vuelve tendencia con el final de julio, debido a que las redes sociales se inundan con los mejores memes del cantante español, una tradición viral que celebra la culminación del séptimo mes del año.

Este 31 de julio marca no solo el cambio de fecha, sino también el cierre de una de las costumbres más populares y graciosas en internet.

Desde hace varios años, los internautas han creado y compartido memes de Julio Iglesias a lo largo de todo el mes de julio. Dependiendo de la fecha, los memes juegan con la idea de que el mes acaba de iniciar o está a punto de terminar.

La tendencia ha ganado tanta popularidad que el propio Iglesias, en una entrevista de 2015 para la revista Hola, comentó que le parecían graciosos y que no le molestaban siempre y cuando no fueran ofensivos.

El cantante, incluso, reveló que sus amigos suelen enviarle estos memes, y que a menudo se ríe a carcajadas. Aunque muchos desconocen el origen de esta tendencia, lo cierto es que ha trascendido fronteras y se ha convertido en una tradición en diversas partes del mundo.

“No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, señaló Iglesias. El artista también destacó que muchos jóvenes lo conocen más por los memes que por su carrera musical. “Si todo esto sirvió para que personas de 15 años me hayan conocido, encantado de la vida”, exclamó.