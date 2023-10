Justin Fields no estará en el partido de Bears vs. Raiders este domingo

El mariscal de campo estrella de los Chicago Bears, Justin Fields, se ha visto obligado a abandonar el terreno de juego debido a una lesión en el pulgar derecho, lo que lo mantendrá alejado del enfrentamiento programado contra los Las Vegas Raiders en la Semana 7. La noticia fue confirmada por el entrenador en jefe de los Bears, Matt Eberflus, quien anunció que el novato no seleccionado Tyson Bagent tomará el rol de mariscal de campo titular en su lugar.

Fields sufrió la lesión en el tercer cuarto del partido de la Semana 6 contra los Minnesota Vikings, cuando cayó de manera incómoda sobre su mano tras un tackle de Danielle Hunter. Aunque hubo esperanzas de que Fields pudiera recuperarse a tiempo para enfrentar a los Raiders, la decisión final se tomó el viernes, descartándolo oficialmente para el partido.

Justin Fields has been ruled out of Sunday’s game with a dislocated right thumb.

— Chicago Bears (@ChicagoBears) October 20, 2023