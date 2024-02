¿Kamala Harris sustituiría a Biden en presidencia de EE.UU.?

Legisladores republicanos exigen que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sea destituido de su cargo luego de que aumentarán las acusaciones de que sufre perdida de memoria. De ocurrir, sería la vicepresidenta, Kamala Harris, quien lo sustituya.

Las dudas sobre los problemas de memoria del Presidente aumentaron tras el informe presentado por el fiscal Robert Hurt, por supuestas acciones incurridas por Biden en 2017, cuando dejo la vicepresidencia.

Hurt asegura que Biden retuvo intencionadamente documentos clasificados, pero decidió no someterlo a juicio porque infundiría la simpatía del jurado que lo vería como un “hombre anciano, bienintencionado con una mala memoria”.

Tras ello, legisladores como Josh Hawley, exigieron que se aplique la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos de América.

Merrick Garland has a duty to invoke the 25th Amendment to his fellow Cabinet members. Or prosecute Biden. If he won’t prosecute, then invoke the 25th now

— Josh Hawley (@HawleyMO) February 9, 2024