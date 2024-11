Kamala Harris llama a votar al ritmo de “Freedom” de Beyoncé

Este martes 5 de noviembre, durante la jornada electoral en Estados Unidos, Kamala Harris, candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, lanzó un enérgico llamado a sus simpatizantes para que acudan a las urnas y ejerzan su derecho al voto.

A través de un video compartido en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, Harris enfatizó la importancia de participar activamente en esta elección, usando como fondo musical la canción “Freedom” de Beyoncé, un tema que ha sido símbolo de lucha y resistencia.

“Cuando votamos, ganamos ¿Estás listo para hacer oír tu voz?” es el mensaje que acompaña el video, donde se puede ver a Harris dirigiéndose a sus seguidores con un tono motivador.

La elección de “Freedom” como banda sonora no es casual, ya que esta canción, lanzada por Beyoncé en 2016, se ha convertido en un himno que representa la fortaleza y el anhelo de justicia, especialmente en comunidades que históricamente han enfrentado desafíos para ser escuchadas.

When we vote, we win.

Are you ready to make your voices heard? pic.twitter.com/QTKbENKkGw

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024