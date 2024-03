Karatecas de BCS viajaron más de 30 horas para los Juegos CONADE 2024

Padres de familia denunciaron que sus hijos de la selección sudcaliforniana de Karate tuvieron que trasladarse en barco y camión a San Luis Potosí para encarar los Macrorregionales de los Juegos CONADE 2024. Los atletas viajaron más de 30 horas, lo que afectó su estado físico y su preparación rumbo a la competencia nacional.

De manera anónima, un familiar de los atletas mencionó que este acto es completamente fuera de lugar por parte de las autoridades competentes. Resaltó que el aviso de la sede se dio desde hace dos meses, y cuestionó por qué desde ese momento no se adquirieron los pasajes de avión.

“Los jóvenes se fueron en barco, el día sábado 30 de marzo a Mazatlán y hoy domingo 31 en autobús a San Luis Potosí donde es el macro regional, la lista de los seleccionados la tenían aproximadamente hace unos dos meses igual que la sede, hay un vuelo directo a San Luis de La Paz, pero como quieran comprar los boletos a muy pocos días no encuentras es obvio, ya pasó lo mismo hace unos meses que quieren comprar los boletos poquitos días antes del evento, menos habrá ahorita en esta época de vacaciones, no es más que una mala organización de administración”.

Expuso que vía mensaje instantáneo su hijo le confirmó que no dejaron llevar cobertores, y durante la noche los atletas pasaron frío y algunas incomodidades que se pudieron haber evitado, aunado al hecho del desgaste que tienen los deportistas por tantas horas de traslado.

“Se les ordenó no llevar cobijas la mayoría de los atletas, no pudieron dormir por el frío que hacía en el barco y hoy van en autobús otras 18 horas, entonces ahí les va un viajecito de 36 horas, aproximadamente sentado, imagínate el cansancio que tendrán en competencia, llegan casi directo al pesaje y al otro día competir, sé que algunos atletas no asistieron porque a los padres estaban molestos y no es para menos sí estaba muy pesado y la verdad hasta, pues peligroso”.