Karely Ruiz protagoniza nuevo pleito con la hija de Niurka… ¿se golpearon?

La exitosa modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, nuevamente fue tendencia en redes sociales luego de un encontronazo que sostuvo con la actriz y bailarina, Romina Marcos, hija de la polémica cubana, Niurka.

Todo ocurrió durante la alfombra roja de los premios MTV Miaw 2024, ya que mientras la originaria de Monterrey era entrevistada, recibió un empujón de Romina, quien iba pasando por el mismo lugar.

En el clip que se ha hecho viral en redes sociales se puede ver la cara de sorpresa que hace Karely, pues fue notorio el empujón que le dieron, sin embargo, no hizo nada, y como toda una profesional, siguió con la entrevista.

Pero los usuarios de redes sociales no se quedaron callados, y como acostumbran, fueron a las redes de Marcos para expresarle su desagrado por los que había hecho durante los premios, por lo que esta tuvo que hablar, aunque no fue lo que los fanáticos de Karely estaban esperando.

Luego de que se generara la polémica entre ambas modelos de OnlyFans, Romina publicó un video en su cuenta de TikTok, donde aseguraba que había recibido mucho “hate” en los últimos días, y que incluso tuvo que hablar con su psicóloga sobre este incidente.

“Lo que pasó con Karely fue un accidente, fue un error si quieren llamarlos. Fue algo que pasó sin querer. Yo no me di cuenta, no me di cuenta en ese momento, no me di cuenta al día siguiente. Incluso me di cuenta cuando vi el video”, explicó la hija de Niurka.