¡Hace historia! Karla Sofía Gascón, primera mujer trans en ganar “Mejor Actriz” de Cannes

Karla Sofía Gascón, actriz española, recibió este sábado 25 de mayo el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes, por su trabajo en la película “Emilia Pérez” del francés Jacques Audiard.

De esta manera, la estrella originaria de Madrid se convirtió en la primera mujer trans en recibir el premio a “Mejor Actriz”, por lo que dedicó su premió a todas las personas trans que sufren, además de pronunciarse contra el odio.

“Quiero que este premio tenga una especial parte para todos esos actores y actrices que nos partimos todos los días llamando a las puertas y no se abren. Pues que sepan que a veces esas puertas se abren. ¡Y cómo no! A todas las personas trans que estamos sufriendo todo el día el odio y cómo nos denigran”.

La ganadora agradeció a Jacques Audiard y a todo el equipo de “Emilia Pérez” por el galardón que incluye a la dominicana Zoe Saldaña, la estadounidense Selena Gomez y la mexicana Adriana Paz.

Gascón, de 52 años, no dejó pasar la oportunidad para reconocer a su pareja y a su hija, quienes aseguró “la aguantan todos los días” con sus “locuras”.

