Karlely Ruiz revela por qué NO haría un video íntimo con Babo: “Que no sea hocicón”

La exitosa modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, hizo fuertes revelaciones sobre Babo, integrante de Cártel de Santa, que posiblemente arruinarían la futura colaboración que tanto estaban esperando sus millones de seguidores.

LEER MÁS: ¿Karely Ruiz y Babo ya estrenaron su video sin censura? te contamos los detalles

Durante una entrevista para el canal de YouTube, Doble G, la influencer de Monterrey fue contundente al decir que no quería grabar un video explícito con Babo, ya que no le atraía físicamente, por lo que solo buscaba hacer unas fotos “tranquis”.

“Yo le dije en su momento, vamos a hacer unas fotos, algo tranqui”, dijo Karely que le comentó al cantante, no obstante, este se mostró reacio, pues le contestó “no, es que a mí me encanta todo”.

La regiomontana también aclaró que “él quería todo” y ella solo unas imágenes, e incluso lo desmintió, pues reveló que fue él quien la ha estado buscando repetidamente para la colaboración.

“No, él siempre me hablaba y puedo enseñar las conversaciones, que no sea hocicón. Hace como dos semanas me dijo como de ‘oye, es que no tienes tiempo’, y yo fui de no tengo tiempo para ti”, expresó.

Finalmente, reveló que no estaba interesada en hacer algo más intenso con Babo, como un video sexual, ya que él no era de su agrado, hablando físicamente, y tampoco haría la anhelada colaboración, para algunos, solo por dinero.

“Babo no me gusta, la neta, lo voy a decir públicamente porque sé que se hará viral esto, no es de mi agrado, no me cae mal tampoco, porque no nos conocemos”, dijo tajante Karely Ruiz.