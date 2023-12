¿Karely Ruiz y Babo ya estrenaron su video sin censura? te contamos los detalles

Hace algunos meses, Karely Ruiz y Babo, vocalista de Cartel de Santa, se robaron la atención mediática cuando la influencer confirmó que grabarían un video sin censura para sus cuentas de OnlyFans.

LEER MÁS: ¡Sin censura! Karely Ruiz y Babo juntos en video para OnlyFans

Fue la regiomontana, quien subió a su perfil de Instagram una historia donde reveló a sus fans que se aproxima la colaboración con el cantante, luego de que fue él quien le propuso en primer lugar realizar dicho material explícito.

Sin embargo, en ese entonces, Karely rechazo la propuesta debido a que tenía novio, cosa que luego reconsideró.

Por lo que meses después, cuando terminó su relación con Santa Fe Klan, aclamado rapero, la también modelo anunció que ya están planeando la mejor forma de “satisfacer” a sus seguidores:

“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale (…) Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”, mencionó Karely en Instagram.