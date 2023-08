¡Sin censura! Karely Ruiz y Babo juntos en video para OnlyFans

Karely Ruiz y Babo, son dos personalidades que siempre han dando de qué hablar y más cuando se trata del contenido sin censura que constantemente suben a distintas plataformas.

Tal fue el caso del vocalista de Cartel de Santa, cuando hace unos meses compartió su sencillo “Piensa en Mí“, el cual tuvo dos versiones: el primer video se filmó para YouTube y era apto para cualquiera de sus seguidores, pero por otra parte, grabó una versión para la plataforma de contenido explícito llamada OnlyFans.

Mientras que Karely Ruiz es una de las modelos más reconocidas de OnlyFans México, pues se dice que toda su fortuna y fama, se originó debido a los videos que genera para la plataforma.

Sin embargo, recientemente se volvió tendencia la futura colaboración de la modelo para su perfil en OnlyFans, misma que confirmó que la realizará junto a Babo.

Karely Ruiz subió a su perfil de Instagram una historia donde reveló a sus fans que se aproxima la colaboración con el vocalista de Cartel de Santa, luego de que fuera él quien le propusiera en primer lugar realizar un video juntos.

El motivo por el que Karely se negó en realizar el video para OnlyFans con Babo, tiempo atrás, se debe a que tenía novio, sin embargo, lo reconsideró, además, la regiomontana confirmó que ya están planeando la mejor forma de “satisfacer” a sus seguidores:

“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale (…) Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”, mencionó Karely en Instagram.