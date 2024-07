Snoop Dogg lleva la antorcha olímpica en París 2024 (VIDEO)

El reconocido rapero estadounidense Snoop Dogg tuvo el honor de ser uno de los portadores de la antorcha olímpica durante la última jornada de relevos antes de la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Este acto smarcó el final de un recorrido de dos meses por toda Francia, culminando en el Estadio Olímpico después de pasar por la villa de los atletas entre Saint-Denis y Saint-Ouen.

Conocido por su estilo y personalidad dura, el rapero mostró un lado más alegre y emotivo.

En un video compartido en las redes sociales se ve al rapero sonreír constantemente, y no perdió la oportunidad de bailar y posar para los medios con la llama olímpica en sus manos.

Snoop Dogg también participará en las transmisiones de una cadena estadounidense durante los Juegos Olímpicos.

The stars are out for #Paris2024 – Snoop Dogg and the Olympic torch! 🤩#BBCOlympics pic.twitter.com/ItETe6SJfB

— BBC Sport (@BBCSport) July 26, 2024