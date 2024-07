Lady Gaga deslumbra en la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024

La cantante estadounidense Lady Gaga sorprendió al público en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París-2024 con una interpretación espectacular de “Mon truc en plumes”, una canción emblemática del music-hall francés originalmente interpretada por Zizi Jeanmaire.

La ceremonia, celebrada este viernes, marcó el inicio de los juegos con una fusión de deporte y cultura que capturó la esencia de la ciudad anfitriona.

Lady Gaga, conocida por su capacidad de reinventarse y por su talento multifacético, no es ajena a interpretar canciones en francés.

En 2018, deslumbró a audiencias globales con su versión de “La vie en rose” de Edith Piaf en la película “Ha nacido una estrella”.

Esta vez, su elección de rendir homenaje a Zizi Jeanmaire, quien falleció en 2020, resonó profundamente en un París que celebra el centenario del nacimiento de la artista.

