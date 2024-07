McLaren toma ventaja en el GP de Bélgica de F1, Verstappen penalizado

¿El tobogán de las Ardenas cambiará de manos? McLaren acabó este viernes llevándose los dos primeros puestos en los ensayos libres del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, por delante del líder del Mundial Max Verstappen, que ha sido penalizado con 10 posiciones por cambiar de motor fuera de normativa.

En el legendario circuito de Spa-Francorchamps, situado en las Ardenas belgas, el británico Lando Norris marcó el mejor tiempo del día por delante de su compañero de McLaren Oscar Piastri y también de Verstappen, que acabó tercero aunque dominó la primera sesión de entrenamientos libres.

Este fin de semana, Verstappen intentará ganar por cuarto año consecutivo en “su” Gran Premio de Bélgica. El neerlandés, nacido en Flandes, a unos cien kilómetros del circuito, se ha llevado todas las carreras en este circuito desde 2021.

La prueba de su superioridad en uno de los circuitos más antiguos de la F1 es que se impuso en 2022 tras salir de un lejano puesto 14 en la parrilla. Mientras que el año pasado comenzó sexto y no dejó ninguna posibilidad a sus adversarios.

Este año, el vigente triple campeón mundial, saldrá lejos de la cabeza de carrera al ser penalizado con diez puestos en la parrilla de salida del domingo (13H00 GMT) por un cambio de motor al margen de la normativa vigente.

Una penalización que, a diferencia de temporadas anteriores, podría mermar sus posibilidades de ganar, pues el horizonte se ha oscurecido para el neerlandés, que dejó seis grandes premios sin victoria de los 13 celebrados, cuando el año pasado sólo perdió dos en el mismo periodo.

En una pista seca, que no tiene nada que ver con la predicción meteorológica del fin de semana, ya que puede llover el sábado, el otro Red Bull, el de Sergio Pérez, no ha pasado del séptimo puesto.

El futuro del mexicano, oficialmente con el equipo hasta finales de 2026, podría verse en entredicho al término del GP de Bélgica, admitió el influyente consejero Helmut Marko.

Alpine anunció este viernes la salida a finales de agosto del actual patrón Bruno Famin, al frente de la escudería francesa desde el verano de 2023. No se conoce el nombre de su sucesor.

La salida del ingeniero francés se encuadra dentro de una serie de cambios llevados a cabo desde la llegada en junio de Flavio Briatore como consejero de la marca francesa, octava de diez en la campeonato mundial de constructores de 2024, tras 13 Grandes Premios disputados.

The top three in FP2 👀

Lando 👉 Oscar 👉 Max #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Dm7ZNV2y2S

— Formula 1 (@F1) July 26, 2024