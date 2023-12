Pozole, tamales y buñuelos; paceños se preparan para la cena de Navidad

Las cenas navideñas se acercan y las y los paceños se acercan a los mercados de la ciudad para surtirse de ingredientes como carne, pescado, verduras y demás alimentos que prepararán para sus familias.

María por su parte visitó por primera vez la baja península y se sorprendió de ver los mercados paceños bien surtidos para poder preparar la cena navideña.

Lidia agregó que ella tiene pensado cocinar un cabrito que le costó mil 500 en la carnicería del mercado, el cual considera dentro de lo normal.

“Ahorita vine a checar el precio del cabrito porque el año pasado como no hice cabrito, así es que no supe cómo está el precio pero a mí se me hizo no muy caro, tampoco porque ahorita ya no hay cosas baratas, pero sí hay cositas que si están caras […] pues ahorita compré un cabrito y me salió en mil 500”.