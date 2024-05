Pide Rigo Mares a la ciudadanía paceña que no se deje engañar por guerra sucia

“Tenemos una campaña ganadora y eso lo sabe el Gobierno que se quiere reelegir y en un acto de desesperación están recurriendo a la guerra sucia”, manifestó Rigo Mares, candidato a la presidencia municipal de La Paz.

Así lo compartió en un mensaje en redes sociales, en donde externó que la ciudadanía paceña ya se dio cuenta que la candidata sin resultados solo trae más de lo mismo: promesas incumplidas.

Se refirió a llamadas y una serie de videos que están circulando diciendo mentiras sobre él, y dijo que esto es realmente una pena, pues como saben que el proyecto que encabeza obtendrá el triunfo el próximo 2 de junio, están gastando un dineral en intentar denostarlo y sobre todo confundir a la gente.

Pidió a las familias paceñas que no se dejen engañar, que no hagan caso de la guerra sucia y sostuvo que los de enfrente están desesperados porque los paceños y las paceñas ya quieren un cambio en La Paz.

“Pero tú sí sabes lo que quieres para La Paz: que haya agua, servicios públicos eficientes, un presidente cercano y que te escuche; y eso, ha quedado demostrado, este gobierno no ha podido, no ha sabido o no te lo ha querido dar. No te dejes engañar, juntos vamos a resolver la problemática de La Paz”, precisó.