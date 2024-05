Preocupación por el futuro del CETMAR 31 en Cabo San Lucas tras dos meses de paro

A dos meses del paro de labores en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 31 (CETMAR) en Cabo San Lucas debido a la falta de personal, los padres de familia siguen preocupados por la interrupción en la educación de los estudiantes.

Adriana López Monje, presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, informó que las manifestaciones realizadas hasta el momento no han logrado evitar el cierre del turno vespertino. Actualmente, la institución solo está entregando 200 fichas de las 1,200 disponibles anteriormente.

“A pesar de que los padres de familia manifestamos nuestro repudio hacia las acciones del gobierno federal en torno a la desaparición del turno vespertino. Ya cerramos calles y la dársena para exigir espacios; no cerrar ese turno. Nosotros casi tenemos que alabarle y glorificarle porque cumplen con su obligación de dar espacios, dieron 200 fichas más y eso lo hicieron simplemente para callar la voz de la ciudadanía”.

López Monje reiteró su desconocimiento sobre el motivo por el cual el gobierno federal ha reducido de manera significativa el presupuesto del CETMAR 31. Padres de familia expresaron su preocupación y coincidieron en que al gobierno solo le interesa desaparecer el bachillerato.

“Desde que entró este gobierno se ha reducido el presupuesto a la institución, la razón la desconocemos porque quieren desaparecer el plantel. Hay que ser muy claros, no solo es un tema de desaparecer un turno vespertino, para que un plantel educativo esté abierto debe cumplir ciertas condiciones. A este gobierno no le interesa ampliar la matrícula de la escuela, al contrario reducirla. No le interesa ampliar planteles”.