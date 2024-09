Kate Middleton está libre de cáncer tras terminar tratamiento de quimioterapia

La princesa de Gales Kate Middleton anunció este lunes que está libre de cáncer tras terminar su tratamiento de quimioterapia, luego de ser diagnosticada con la enfermedad a principios de este año.

En un emotivo comunicado publicado en redes sociales, la esposa del príncipe William expresó:

Kate también compartió lo difícil que han sido los últimos meses para su familia. “La vida tal como la conocemos puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar una manera de navegar en aguas turbulentas y caminos desconocidos”, comentó.

Asimismo, destacó lo aterrador e impredecible que puede ser el cáncer, especialmente para los seres queridos más cercanos.

La princesa reflexionó sobre la vulnerabilidad que enfrentó durante su lucha, afirmando que la experiencia le ha otorgado una nueva perspectiva de la vida.

Aunque Kate Middleton ha concluido la quimioterapia, subrayó que su camino hacia la recuperación completa será largo.

Sin embargo, manifestó su esperanza de retomar pronto sus compromisos públicos. “Espero volver a trabajar en los próximos meses”, dijo.

Finalmente, la princesa agradeció el apoyo recibido: “William y yo estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido. La amabilidad, la empatía y la compasión de todos han sido verdaderamente conmovedoras”.

Con un mensaje solidario, también dedicó unas palabras a quienes enfrentan su propia batalla contra el cáncer: “De la oscuridad puede surgir la luz, así que dejen que esa luz brille con fuerza”.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024