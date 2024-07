París 2024: Kevin Muñoz, clavadista mexicano que busca hacer historia en las olimpiadas

En su mente, Kevin Muñoz se ve a sí mismo en lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de París 2024, con una medalla brillando en su cuello y la bandera de México ondeando en el aire. Ante esta visión, el clavadista mexicano se recuerda la importancia de mantenerse centrado en su desempeño.

Al prepararse para la competencia, Kevin Muñoz tiene claras las palabras que necesita para mantenerse motivado y enfocado.

“Si no has entrenado para ganar, para subirte al podio, no quieras llegar el día de la competencia a exigirle a tu cuerpo una medalla porque no es para lo que has entrenado. Confía, confía en el trabajo que ya hiciste y disfruta la competencia”, enfatiza el atleta, reflejando una actitud de confianza y disfrute del proceso competitivo.