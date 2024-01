Kings of Leon reemplazará a Paramore en Vive Latino 2024

Tristes noticias para los fans de Paramore. De acuerdo con los organizadores del Vive Latino 2024, la banda estadounidense ha cancelado su participación en el festival por razones ajenas al evento. Sin embargo, como premio de consuelo, se anunció que Kings of Leon los sustituirá.

“Desafortunadamente Paramore no podrá presentarse en esta edición por razones ajenas al festival, esperamos tenerlos pronto por acá”, compartió el festival en redes.

Aunque no se han explicado cuáles son esas “razones ajenas”, lo cierto es que el grupo ya ha comenzado a preocupar a su fandom, ya que no es la primera vez que cancela una participación. El pasado 13 de enero, desistió del festival estadounidense AlterEgo, organizado por iHeartRadio, y también anunció que no se presentaría en el Festival Estéreo Picnic en Colombia.

Lo más desconcertante es que el grupo de rock se ha mantenido fuera de las redes sociales y no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ha dado a conocer estos cambios en redes sociales; si los fans se han enterado, ha sido por los propios organizadores de dichos eventos.

En este caso, el #VL24 que se llevará a cabo el próximo 17 de marzo, espera poder contar con la presencia de la agrupación en futuras ediciones. Pero por ahora, la buena noticia es que después de 7 años, las leyendas del rock, Kings of Leon, regresarán al país. Cabe mencionar que la última vez que pisaron tierras aztecas fue el 3 y 4 de noviembre de 2017 en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.