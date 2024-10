“La cabeza estaba muy mal”, afirmó Agúndez al defender su gestión

Tras los comentarios realizados en una transmisión en vivo el pasado fin de semana por el exalcalde Óscar Leggs, en los que irónicamente mencionó: “Si realmente mi gobierno fue malo, ¿por qué algunos directores de mi administración fueron ratificados en sus cargos?”, refiriéndose a la permanencia de varios funcionarios en la XV Administración Municipal, el actual alcalde Christian Agúndez Gómez respondió.

Leggs critica la continuidad de algunos miembros de su gabinete en la nueva administración

Agúndez señaló que un buen gobierno depende de tener una buena administración al frente. Según sus palabras, si no se cuenta con un líder eficiente, las demás direcciones no pueden cumplir correctamente con sus funciones.

“Todo comienza, y se los voy a decir. Siempre que una administración, tiene un buen administrador, yo creo que no es necesario el poder preocuparnos con el resto de los espacios y de las direcciones. Definitivamente, no es con el ánimo de “tirarle”a la administración saliente, pero la cabeza estaba muy mal. Si la cabeza está muy mal, el cuerpo no recibe las indicaciones correctas; así que eso es todo lo que voy a comentar”.