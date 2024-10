Leggs critica la continuidad de algunos miembros de su gabinete en la nueva administración

Una semana después de haber dejado el cargo, el exalcalde Óscar Leggs realizó una transmisión en sus redes sociales, donde señaló que la “guerra” emprendida en contra de su gobierno fue la principal causa de que su administración recibiera una evaluación negativa por parte de la ciudadanía.

Según el exalcalde, el motivo por el cual varios funcionarios continúan en la administración de Christian Agúndez es porque su gestión fue sólida, aunque no pudo cerrar de la mejor manera debido a los bloqueos que enfrentó.

“Aquí la guerra que se emprendió en nuestra contra por dejarnos por los suelos en el ánimo de los ciudadanos, pues no les está funcionando. Se están dando cuenta que no era así. Si en verdad estábamos tan mal en Cabo San Lucas en el tema del agua, quienes se encargaron de difundirlo en el Segundo Informe de Gobierno, ¿por qué dejan al mismo gerente de OOMSAPAS? Es pregunta. Si de verdad estábamos tan mal en Servicios Públicos, ¿por qué dejan al mismo administrador? Estábamos mal en la dirección de salud, ¿por qué dejan al director que repita? Si estuvimos mal en adquisiciones y arrendamientos, ¿por qué me dejan al Oficial Mayor? ¿Saben por qué los dejan? Porque fue una administración fuerte, fue una administración de una u otra manera, fue bloqueada; no diré más. En su momento habremos de decirlo; estamos preparando la información”.