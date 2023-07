Llega la película mexicana “La leyenda de los chaneques”

Una nueva entrega producida por Ánima Studios por fin llegó a las pantallas, esta película corresponde al séptimo filme de esta saga mexicana “Las Leyendas” donde podemos ver representadas diversas leyendas y criaturas del folclore mexicano.

“La leyenda de los chaneques” tardó dos años y medio en concretarse y es este viernes 14 de julio cuando por fin llegó a las pantallas desde la comodidad de nuestra casa a través de la plataforma Vix.

Sinopsis oficial:

“Cinco años después de haber renunciado a sus poderes y haberse separado de sus amigos, Leo San Juan ha iniciado una nueva vida tratando de concentrarse en la familia y en la panadería, alejándose del peligro y de las aventuras. Sin embargo, Leo sabe que rara vez se cumplen sus planes y esta vez no es la excepción. Estando de viaje con su hermano Nando en Veracruz, las cosas empiezan a ponerse raras, y es que desde lo más profundo de la selva de los Tuxtlas, una antigua maldición ha regresado, y esta vez, Leo no tiene poderes, no tiene amigos, no tiene tiempo y, al parecer, no tiene oportunidad”.